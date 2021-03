Vaccino, Romeo “Da Governo sostegno alle regioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) Per l’esponente della Lega “più che cercare una contrapposizione lo stile del Governo è di cercare una collaborazione”. tan/ads/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Per l’esponente della Lega “più che cercare una contrapposizione lo stile delè di cercare una collaborazione”. tan/ads/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Vaccino, Romeo “Da Governo sostegno alle regioni” - scaire72 : @romeoagresti Grazie Romeo, io ci andrò sabato per il vaccino!!! ?????? - valezuppina : @Romeo10960217 Grazie Romeo per avermi risposto. Quindi ipoteticamente io operatore sanitario per esempio non posso… - GreenVanilLaura : @tharnak @Mau_Romeo 5G? Io il vaccino non l'ho fatto! ?? - AlessandroPamb2 : @Mau_Romeo Ma la correlazione tra la cazzola detta lo scorso febbraio e il vaccino fatto lecitamente? Non vedo dove… -