Vaccino | Regioni scrivono a Draghi | “Confronto urgente | cambiamo passo insieme”

Advertising

mauro_m_marino : Basta critiche: questo è il momento della responsabilità, stando al governo! Spiegatelo, contro le brutte figure, a… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - fattoquotidiano : VACCINI / PER ORA E' FLOP Oggi arriveranno alle Regioni “circa un milione di dosi del vaccino Pfizer”, ha annunciat… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino, Bonaccini “Regioni chiedono confronto urgente con il Governo” - - nestquotidiano : Vaccino, Bonaccini “Regioni chiedono confronto urgente con il Governo” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Regioni

La riduzione dei nuovi positivi su base settimanale coinvolge soprattutto leche hanno attuato restrizioni maggiori tre settimane fa . Le dosi disomministrate sono oltre 8,5 milioni. ...... ora, con la fornitura a disposizione , può iniziare la sperimentazione del primoitaliano. ... Questo per evitare che ci siano, aziende e lavoratori di serie A e di serie B", ha ...25 MAR - “Le Regioni chiedono un confronto urgente con il Governo sull’andamento della campagna vaccinale”, lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ste ...Salgono ancora da 21.267 a 23.696 i nuovi positivi con un tasso di positività al 6,8%, lo 0,9% in più di ieri. La curva non sale e nemmeno flette più di tanto, visto che sette giorni fa eravamo a circ ...