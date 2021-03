Vaccino | Regioni del Centro - Sud meglio di quelle del Nord Sugli anziani la Sardegna in grave ritardo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Chi l'avrebbe mai detto? Per una volta il- Sud sta battendo il. In fatto di vaccinazioni alcune grandimeridionali, Campania, Abruzzo, Puglia e Lazio sono in testa alla classifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Regioni

La linea difensiva è comune: non è mancata l'organizzazione nelle, sono mancate le dosi di. I presidenti di Regione alzano un muro contro le critiche di Mario Draghi per le campagne vaccinali a livello regionale, spesso disomogenee e disorganizzate. ......delanti SARS - Cov 2 al più presto. "I piani attuativi a livello regionale - afferma Sara Biagiotti, Presidente ANAT - sembrano essere totalmente disallineati a eccezione di poche...I vaccini anti-Covid a disposizione dei siciliani si riducono sempre di più (come in tutte le regioni d’Italia) a cominciare proprio da Palermo. Ad oggi - scrive Andrea D'Orazio sul Giornale ...Il premier prima a palazzo Madama e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo del 25 e 26. Ok alla risoluzione di maggioranza al Senato, 231 sì ...