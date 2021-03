Vaccino, Oxfam-Emergency: “Consiglio Ue sospenda monopoli aziende” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “Mentre Unione europea e Regno Unito continuano a discutere sulle forniture dei vaccini anti-covid e sulle regole relative all’export, i monopoli delle aziende sui brevetti e la mancata condivisione della tecnologia sono la vera causa dell’attuale insufficienza di dosi, soprattutto nei Paesi a basso reddito che allo stato attuale saranno in grado di vaccinare solo il 3% della popolazione entro metà anno e il 20% entro la fine del 2021?. E’ l’allarme lanciato da Oxfam ed Emergency, membri della People’s Vaccine Alliance in vista del Consiglio Ue di oggi, che ha al centro della discussione la strategia della campagna vaccinale a livello europeo nei prossimi mesi. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “Mentre Unione europea e Regno Unito continuano a discutere sulle forniture dei vaccini anti-covid e sulle regole relative all’export, i monopoli delle aziende sui brevetti e la mancata condivisione della tecnologia sono la vera causa dell’attuale insufficienza di dosi, soprattutto nei Paesi a basso reddito che allo stato attuale saranno in grado di vaccinare solo il 3% della popolazione entro metà anno e il 20% entro la fine del 2021?. E’ l’allarme lanciato da Oxfam ed Emergency, membri della People’s Vaccine Alliance in vista del Consiglio Ue di oggi, che ha al centro della discussione la strategia della campagna vaccinale a livello europeo nei prossimi mesi.

Advertising

emergency_ong : Per le persone, non per il profitto. - emergency_ong : #Vaccino #Covid19: “L’82% DEGLI ITALIANI CONTRARIO AL MONOPOLIO DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA” - tutti i dati del son… - Ant5410 : RT @emergency_ong: Per le persone, non per il profitto. - MonicaZuncheddu : RT @emergency_ong: Per le persone, non per il profitto. - Radio1VivaVoce : #Podcast riascolta la puntata: #Ema #vaccino #AstraZeneca Margherita De Bac @Gavinomorett @giovanni_leoni7 #Governo… -