Vaccino Lombardia, prenotazione su portale Poste da aprile (Di giovedì 25 marzo 2021) Il sistema di prenotazione dei vaccini contro il Coronavirus con il portale di Poste sarà pronto per la Regione Lombardia dai primi di aprile. Lo ha detto Lorenzo Gubian, dg di ‘Aria’, in Commissione Bilancio al Pirellone. “Con Poste si pensa di essere pronti nella prima settimana di aprile: in questi giorni – ha spiegato – si sta andando a individuare tutti i centri vaccinali massivi che saranno gestiti da Poste”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il sistema didei vaccini contro il Coronavirus con ildisarà pronto per la Regionedai primi di. Lo ha detto Lorenzo Gubian, dg di ‘Aria’, in Commissione Bilancio al Pirellone. “Consi pensa di essere pronti nella prima settimana di: in questi giorni – ha spiegato – si sta andando a individuare tutti i centri vaccinali massivi che saranno gestiti da”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

