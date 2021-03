Vaccino Italia, Curcio: “Da oggi somministrazione solo per fasce di età” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dice la sua sul Vaccino Italia e punta ad aumentare la somministrazione quotidiana di dosi. Vaccino Italia, Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, annuncia che sono cambiati i parametri da dovere prendere in considerazione. E che il Piano vigente punta a garantire il mezzo milione di dosi somministrate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capo della Protezione Civile, Fabrizio, dice la sua sule punta ad aumentare laquotidiana di dosi., Fabrizio, capo della Protezione Civile, annuncia che sono cambiati i parametri da dovere prendere in considerazione. E che il Piano vigente punta a garantire il mezzo milione di dosi somministrate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia I governi passano ma il Quirinale resta diceva un notissimo presidente emerito ...lo sanno ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al vaccino ...da parte delle autorità sanitarie internazionali avrebbe reso tutto più difficile all'Italia. Ma ...

Giallo AstraZeneca ad Anagni ...della Catalent per avere indicazioni sulla destinazione delle 29 milioni di dosi di vaccino ... Sono 21.267 i positivi al Coronavirus registrati in Italia ieri su 363.767 tamponi. I morti sono 460. Il ...

Coronavirus oggi: AstraZeneca, 278.400 dosi arrivate a Pratica di Mare. Merkel revoca il lockdown ... Il Sole 24 ORE Preso d'assalto il centro vaccinale, ad Adria arrivano le forze dell'ordine ADRIA (ROVIGO) - A giudicare dall’assalto al centro vaccinale di Adria, la disaffezione al vaccino riguarda solo una sparuta minoranza. Ieri pomeriggio era programmata la sessione di ...

Covid, la chiave contro le varianti 'nascosta' nel sistema immunitario proprio come le case farmaceutiche stanno testando l’efficacia dei propri vaccini anche sulle varianti. Nel Regno Unito è emersa la variante B.1.1.7, di cui in Italia la stima di prevalenza è del 17,8 ...

