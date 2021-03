Vaccino, Cuba avvierà somministrazione sperimentale su 1,7 milioni di abitanti (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Entro maggio Cuba somministerà a quasi tutta la popolazione de L’Avana dosi sperimentali di due dei cinque vaccini a cui la Repubblica cubana sta lavorando da mesi. Un milione e 700.000 abitanti proveranno quindi a breve i sieri Soberana 02 e Abdala, che il 4 marzo scorso sono entrati entrambi nella terza fase, quella conclusiva, degli studi sperimentali che a breve potrebbero rendere Cuba il primo e unico Paese dell’America Latina ad aver prodotto un vaccino per il Covid-19. Queste le ultime notizie riportate da NBCNews e Xinhua (la maggiore agenzia di stampa nazionale cinese, ndr) sugli avanzamenti biotecnologici dell’isola socialista caraibica. E non finisce qui: a quanto si apprende dalla recente conferenza stampa di Ileana Morales, dirigente del ministero della Salute cubano, allo studio sperimentale che vedrà coinvolta la popolazione della capitale, si aggiunge, poi, quello già avviato su 150.000 “lavoratori in prima linea nella città”, fra cui operatori sanitari, personale medico e scienziati. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Entro maggio Cuba somministerà a quasi tutta la popolazione de L’Avana dosi sperimentali di due dei cinque vaccini a cui la Repubblica cubana sta lavorando da mesi. Un milione e 700.000 abitanti proveranno quindi a breve i sieri Soberana 02 e Abdala, che il 4 marzo scorso sono entrati entrambi nella terza fase, quella conclusiva, degli studi sperimentali che a breve potrebbero rendere Cuba il primo e unico Paese dell’America Latina ad aver prodotto un vaccino per il Covid-19. Queste le ultime notizie riportate da NBCNews e Xinhua (la maggiore agenzia di stampa nazionale cinese, ndr) sugli avanzamenti biotecnologici dell’isola socialista caraibica. E non finisce qui: a quanto si apprende dalla recente conferenza stampa di Ileana Morales, dirigente del ministero della Salute cubano, allo studio sperimentale che vedrà coinvolta la popolazione della capitale, si aggiunge, poi, quello già avviato su 150.000 “lavoratori in prima linea nella città”, fra cui operatori sanitari, personale medico e scienziati.

