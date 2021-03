Vaccino Covid, Speranza: “50 milioni di dosi nel secondo trimestre” (Di giovedì 25 marzo 2021) Vaccino Covid, attese 50 milioni di dosi nel secondo trimestre. A dirlo sarebbe stato, secondo quanto riportano fonti presenti all’incontro, il ministro della Sanità, Roberto Speranza al tavolo con sindacati e imprese sull’aggiornamento del Protocollo sicurezza e il piano di vaccini in azienda. “Ieri sono state oltre 230mila le dosi somministrate: la tendenza in queste ore è di rafforzare la nostra capacità e il nodo strutturale, che è stato il vero collo di bottiglia della nostra campagna relativo alle dosi in arrivo, dovrebbe vedere nelle prossime settimane una interessante impennata: ci aspettiamo oltre 4,5 mln di dosi già in questa settimana che resta di marzo e nel secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021), attese 50dinel. A dirlo sarebbe stato,quanto riportano fonti presenti all’incontro, il ministro della Sanità, Robertoal tavolo con sindacati e imprese sull’aggiornamento del Protocollo sicurezza e il piano di vaccini in azienda. “Ieri sono state oltre 230mila lesomministrate: la tendenza in queste ore è di rafforzare la nostra capacità e il nodo strutturale, che è stato il vero collo di bottiglia della nostra campagna relativo allein arrivo, dovrebbe vedere nelle prossime settimane una interessante impennata: ci aspettiamo oltre 4,5 mln digià in questa settimana che resta di marzo e nel...

