Vaccino Covid Lazio, partono le vaccinazioni per chi ha 69 e 68 anni (nati nel 1952 e 1953): ecco da quando (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo gli over 70, nel Lazio sarà la volta di tutti i cittadini di 69 e 68 anni. Da sabato 27 marzo a mezzanotte, come rende noto la Regione, al via le prenotazioni per la fascia d’età 69-68 anni (nati nel 1952 e 1953). Tra l’altro, sempre nel Lazio da venerdì si somministreranno le dosi anche di notte, con un turno fino a mezzanotte nell’hub di Fiumicino. Leggi anche: Vaccino Covid Roma, dove prenotare per AstraZeneca, Pfizer e Moderna: l’elenco dei punti vaccinali Vaccino Covid nel Lazio per chi ha 69 e 68 anni: ecco come prenotare e da quando Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso. Al momento della prenotazione bisogna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo gli over 70, nelsarà la volta di tutti i cittadini di 69 e 68. Da sabato 27 marzo a mezzanotte, come rende noto la Regione, al via le prenotazioni per la fascia d’età 69-68nel). Tra l’altro, sempre nelda venerdì si somministreranno le dosi anche di notte, con un turno fino a mezzanotte nell’hub di Fiumicino. Leggi anche:Roma, dove prenotare per AstraZeneca, Pfizer e Moderna: l’elenco dei punti vaccinalinelper chi ha 69 e 68come prenotare e daPer prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso. Al momento della prenotazione bisogna ...

