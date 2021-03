Vaccino covid, Bonaccini: “Governo pensi a fare arrivare dosi” (Di giovedì 25 marzo 2021) ”Il Governo pensi a fare arrivare le dosi” anti-covid “e pretenda dalle regioni che facciano le cose al meglio”. Così il governatore della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ospite di ‘Omnibus’ su La7. “Il richiamo di Draghi a fare di tutto perché si faccia al meglio e più rapidamente possibile è un richiamo giusto ha aggiunto – bisogna evitare di generalizzare e se in qualche realtà c’è qualche difficolta va risolta. Se avessimo avuto più dosi avremmo avuto più vaccinati”. Per Bonaccini però è stato un ”errore” vaccinare gli avvocati e i magistrati: “Siamo persone, possiamo sbagliare. Davanti ad una evidenza l’importante è riconoscerla e intervenire per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) ”Ille” anti-“e pretenda dalle regioni che facciano le cose al meglio”. Così il governatore della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni Stefanoospite di ‘Omnibus’ su La7. “Il richiamo di Draghi adi tutto perché si faccia al meglio e più rapidamente possibile è un richiamo giusto ha aggiunto – bisogna evitare di generalizzare e se in qualche realtà c’è qualche difficolta va risolta. Se avessimo avuto piùavremmo avuto più vaccinati”. Perperò è stato un ”errore” vaccinare gli avvocati e i magistrati: “Siamo persone, possiamo sbagliare. Davanti ad una evidenza l’importante è riconoscerla e intervenire per ...

