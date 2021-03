Vaccino AstraZeneca: secondo i nuovi dati è efficace al 76% (Di giovedì 25 marzo 2021) L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha fornito nuovi dati relativi al proprio Vaccino contro il Coronavirus al Data Safety Monitoring Board degli Stati Uniti. Da questi ultimi dati emerge che il Vaccino AstraZeneca ha un'efficacia del 76% nella prevenzione dei sintomi del Covid e un'efficacia del 100% contro le forme più gravi del virus che possono portare anche all'orspedalizzazione. Stando ai dati in questione, si comprende anche che il Vaccino ha un'efficacia dell'85% contro il virus sintomatico in persone che hanno più di 65 anni. nuovi dati sul Vaccino AstraZeneca: efficacia del 76% contro il Covid sintomatico AstraZeneca ha reso noti ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021) L'azienda farmaceuticaha fornitorelativi al propriocontro il Coronavirus al Data Safety Monitoring Board degli Stati Uniti. Da questi ultimiemerge che ilha un'efficacia del 76% nella prevenzione dei sintomi del Covid e un'efficacia del 100% contro le forme più gravi del virus che possono portare anche all'orspedalizzazione. Stando aiin questione, si comprende anche che ilha un'efficacia dell'85% contro il virus sintomatico in persone che hanno più di 65 anni.sul: efficacia del 76% contro il Covid sintomaticoha reso noti ...

