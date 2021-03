Vaccino AstraZeneca, nuovi dati: “Efficace al 76% nella prevenzione” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’efficacia del Vaccino AstraZeneca è del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave o critica e dell’ospedalizzazione. Lo ha dichiarato l’azienda farmaceutica al Data Safety Monitoring Board americano. AstraZeneca ha così diramato nuovi dati relativi all’efficacia del Vaccino. Il siero anglo svedese, fa sapere ancora l’azienda, ha dimostrato un’efficacia dell’85% contro la malattia sintomatica nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni. Il vicepresidente esecutivo della BioPharmaceuticals R&D, Mene Pangalos, ha spiegato che “l’analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro Vaccino Covid-19 è altamente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) L’efficacia delè del 76%della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave o critica e dell’ospedalizzazione. Lo ha dichiarato l’azienda farmaceutica al Data Safety Monitoring Board americano.ha così diramatorelativi all’efficacia del. Il siero anglo svedese, fa sapere ancora l’azienda, ha dimostrato un’efficacia dell’85% contro la malattia sintomatica nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni. Il vicepresidente esecutivo della BioPharmaceuticals R&D, Mene Pangalos, ha spiegato che “l’analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostroCovid-19 è altamente ...

