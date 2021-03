Vaccino Astrazeneca, la Danimarca proroga la sospensione. La Spagna ha ripreso ieri le somministrazioni con limite a 65 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia tengono il Vaccino Astrazeneca ancora in stand-by. Copenaghen ha prorogato oggi la sospensione dell’uso del Vaccino, sviluppato dai ricercatori di Oxford, nel Paese per “altre tre settimane” spiegando di non avere escluso un possibile collegamento con i casi di trombosi nonostante l’Agenzia europea del farmaco abbia affermato che è sicuro. “Oggi abbiamo deciso di estendere la nostra pausa per altre tre settimane”, ha detto durante una conferenza stampa, riferendosi al Vaccino di Astrazeneca, il direttore dell’Autorità sanitaria danese Soren Brostrøm. La Danimarca aveva sospeso l’uso di Astrazeneca come misura precauzionale l’11 marzo, dopo avere riportato il decesso di una donna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Svezia, Norvegia,e Finlandia tengono ilancora in stand-by. Copenaghen hato oggi ladell’uso del, sviluppato dai ricercatori di Oxford, nel Paese per “altre tre settimane” spiegando di non avere escluso un possibile collegamento con i casi di trombosi nonostante l’Agenzia europea del farmaco abbia affermato che è sicuro. “Oggi abbiamo deciso di estendere la nostra pausa per altre tre settimane”, ha detto durante una conferenza stampa, riferendosi aldi, il direttore dell’Autorità sanitaria danese Soren Brostrøm. Laaveva sospeso l’uso dicome misura precauzionale l’11 marzo, dopo avere riportato il decesso di una donna ...

