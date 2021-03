Vaccino anti Covid, Federfarma Napoli: Possiamo somministrare 4 mila dosi al giorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Le farmacie napoletane sono pronte ad aderire alla campagna vaccinale. L’attesa, dopo il decreto, è per il necessario accordo di Federfarma territoriale con Regione, e poi, come è successo per i tamponi, anche in Campania sarà possibile l’inoculazione nelle farmacie. “Siamo pronti a collaborare, così come già stiamo facendo con i test antigenici rapidi – conferma all’Agi Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli – ovviamente restano da definire modalità e procedure, ma su questo fronte Dario Pandolfi, presidente di Federfarma Campania, è già al lavoro con la struttura regionale per definire un protocollo operativo”. “Bisogna definire il perimetro in cui i farmacisti potranno operare”, spiega Iorio. “Intanto, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti, stiamo già avviando le procedure per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Le farmacie napoletane sono pronte ad aderire alla campagna vaccinale. L’attesa, dopo il decreto, è per il necessario accordo diterritoriale con Regione, e poi, come è successo per i tamponi, anche in Campania sarà possibile l’inoculazione nelle farmacie. “Siamo pronti a collaborare, così come già stiamo facendo con i testgenici rapidi – conferma all’Agi Riccardo Maria Iorio, presidente di– ovviamente restano da definire modalità e procedure, ma su questo fronte Dario Pandolfi, presidente diCampania, è già al lavoro con la struttura regionale per definire un protocollo operativo”. “Bisogna definire il perimetro in cui i farmacisti potranno operare”, spiega Iorio. “Intanto, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti, stiamo già avviando le procedure per ...

