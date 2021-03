Vaccini, von der Leyen al Consiglio Ue: “Nel secondo trimestre arriveranno 360 milioni di dosi. Dal 1 dicembre esportate 77 milioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà il Consiglio europeo che dovrà fornire la definitiva spinta alla campagna vaccinale per portare l’Unione fuori dalla pandemia e il primo al quale parteciperà anche il presidente americano, Joe Biden, in nome di una rinnovata partnership globale anche per la lotta alla pandemia. Mentre i 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri sono ancora riuniti in videoconferenza, è la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a far uscire i primi dati ufficiali elaborati da Palazzo Berlaymont. E tra questi ci sono anche i discussi numeri riguardanti le somministrazioni dei Vaccini e la loro esportazione fuori dai confini comunitari. Von der Leyen: “77 milioni di dosi espostate, 88 milioni iniettate. Nel secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà ileuropeo che dovrà fornire la definitiva spinta alla campagna vaccinale per portare l’Unione fuori dalla pandemia e il primo al quale parteciperà anche il presidente americano, Joe Biden, in nome di una rinnovata partnership globale anche per la lotta alla pandemia. Mentre i 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri sono ancora riuniti in videoconferenza, è la presidente della Commissione, Ursula von der, a far uscire i primi dati ufficiali elaborati da Palazzo Berlaymont. E tra questi ci sono anche i discussi numeri riguardanti le somministrazioni deie la loro esportazione fuori dai confini comunitari. Von der: “77diespostate, 88iniettate. Nel...

