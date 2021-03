Vaccini: verso riunione Governo - Regioni lunedì (Di giovedì 25 marzo 2021) Le Regioni dovrebbero venire convocate dal Governo lunedì per discutere del piano vaccinale, secondo quanto si apprende. La riunione è prevista per le 17, ma al momento non c'è ancora una convocazione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Ledovrebbero venire convocate dalper discutere del piano vaccinale, secondo quanto si apprende. Laè prevista per le 17, ma al momento non c'è ancora una convocazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini verso Vertice Ue, Draghi: gli europei ingannati da alcune case farmaceutiche "Esportate 77 mln di dosi" L'Ue ha esportato dal primo dicembre 2020 ad oggi circa 77 mln di dosi di vaccini anti - Covid verso 33 Paesi, riportano i lucidi diffusi via social, mentre è in corso il ...

Covid, Consiglio europeo: von der Leyen: "Dosi vaccini Ue restano in Ue" Il Consiglio europeo, a cui partecipa anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, vede i lavori concentrarsi sulla risposta Ue al Covid e sull'export dei vaccini, in particolare verso il Regno Unito, dopo la pace raggiunta ieri tra Bruxelles e Londra in seguito al caso AstraZeneca . Tuttavia, secondo quanto riferito da fonti a Bruxelles, Draghi ...

Vaccini: verso riunione Governo-Regioni lunedì - Ultima Ora Agenzia ANSA "Abbiamo contratto esclusivo": Londra svela il disastro dell'Ue L'intervista di Matt Hancock sulle forniture di vaccini AstraZeneca ha scatenato le polemiche in Europa per la validità dei contratti.

Covid, in spiaggia senza mascherina in estate? Parla Sileri Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a Un Giorno da Pecora (Rai Radio1) sottolinea che l’Italia sta vivendo ancora la terza ondata, ma ...

