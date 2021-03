Vaccini, patologie e Covid tra allarmismi e fake news: nasce Assohealth, patto per la comunicazione responsabile sulla salute (Di giovedì 25 marzo 2021) Un 'patto per la comunicazione responsabile sulla salute'. Lo Lancia Assohealth, neonata associazione delle agenzie di comunicazione specializzate del settore healthcare, per fronteggiare l'... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) Un 'per la'. Lo Lancia, neonata associazione delle agenzie dispecializzate del settore healthcare, per fronteggiare l'...

Advertising

Orty741 : @robersperanza altro caso a Messia. Io sono sempre stata a favore dei vaccini e della scienza ma sinceramente c'è q… - TommiT98 : RT @Culonainch: Vede gente ke no essere ultra ottantenne, ke no lavora in settori a riskio, ke no avere patologie, ma ke avere cia‘ fatto e… - Maryro71 : @AugustoMinzolin Gli anziani sopravvissuti al Covid se ne andranno per l'età avanzata e le loro patologie, molti gi… - arca1317 : RT @Culonainch: Vede gente ke no essere ultra ottantenne, ke no lavora in settori a riskio, ke no avere patologie, ma ke avere cia‘ fatto e… - drewmilan39 : @magiuli @RegLombardia Per organizzare le vaccinazioni servono i vaccini. Per gli 80enni con patologie( il90%) c’è solo Pfizer. -