Vaccini, oltre 8 milioni e mezzo di somministrazioni. Entro fine marzo balzo negli arrivi: 4,5 milioni di dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna (Di venerdì 26 marzo 2021) A quasi tre mesi dall'inizio della campagnia vaccinale in Italia sono state superate le 8 milioni e mezzo di somministrazioni dei vari preparati contro il Coronavirus. Per l'esattezza, stando all'ultimo aggiornamento disponibile sul portale di riferimento di Palazzo Chigi, le dosi di vaccino somministrate al 25 marzo sono complessivamente 8.595.798. Il totale delle persone che hanno concluso il ciclo della vaccinazione – e che dunque hanno ricevuto anche la seconda dose – è arrivato a quota 2.739.791. Per quanto riguarda il genere, stando al report, sono 5.169.787 le donne che hanno ricevuto almeno una dose; nettamente inferiore il dato relativo agli uomini: 3.426.011. Quanto alle categorie che in via prioritaria hanno diritto a ricevere il vaccino, la distribuzione delle ...

