Vaccini Lombardia, dopo i disservizi si dimette in blocco il Cda di «Aria» (Di giovedì 25 marzo 2021) Si sono tutti dimessi, come richiesto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i membri del Consiglio d'amministrazione della società Aria Spa. Lorenzo Gubian, già direttore generale della società, è stato nominato amministratore unico.

pfmajorino : In chiusura di giornata vorrei ricordare che #Salvini un mese fa disse che voleva proporre a #MarioDraghi il piano… - stanzaselvaggia : La storia dei vaccini in Lombardia è diventata una barzelletta triste. - petergomezblog : Vaccini, quando sarà il turno dei vulnerabili in Lombardia? Bertolaso si arrabbia e abbandona l’intervista con SkyT… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80” [… - lallancita56 : Incredibile. Caos vaccini in Lombardia. Ma cosa sta succedendo? -