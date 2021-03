Vaccini, Draghi: 'Gli europei si sentono delusi da AstraZeneca' (Di giovedì 25 marzo 2021) 'I cittadini europei si sentono delusi da AstraZeneca'. Lo ha affermato il premier Mario Draghi nel corso della videoconferenza dei leader dell'Ue. Lo si apprende da fonti a Bruxelles. Durante la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) 'I cittadinisida'. Lo ha affermato il premier Marionel corso della videoconferenza dei leader dell'Ue. Lo si apprende da fonti a Bruxelles. Durante la ...

