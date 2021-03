Vaccini Covid, Von der Leyen: “In arrivo 360 milioni dosi in Ue” (Di giovedì 25 marzo 2021) Vaccini Covid 2021, l’Europa attende la consegna di 360 milioni di dosi dal secondo trimestre di quest’anno. A dirlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ai leader riuniti nel Consiglio in videoconferenza. Le case farmaceutiche, che hanno Vaccini approvati dall’Ema, si sono “impegnate” a consegnare le quantità seguenti: Pfizer/BioNTech 200 milioni di dosi, Moderna 35 milioni, AstraZeneca 70 milioni rispetto a un impegno da contratto più che doppio pari a 180 milioni e Johnson & Johnson 55 milioni. Il totale è 360 milioni come anticipato ieri dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Finora la Commissione si era mantenuta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)2021, l’Europa attende la consegna di 360didal secondo trimestre di quest’anno. A dirlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula Von derai leader riuniti nel Consiglio in videoconferenza. Le case farmaceutiche, che hannoapprovati dall’Ema, si sono “impegnate” a consegnare le quantità seguenti: Pfizer/BioNTech 200di, Moderna 35, AstraZeneca 70rispetto a un impegno da contratto più che doppio pari a 180e Johnson & Johnson 55. Il totale è 360come anticipato ieri dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Finora la Commissione si era mantenuta ...

