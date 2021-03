Vaccini, Attilio Fontana annuncia la produzione del vaccino Pfizer-Bionthech a Monza (Di venerdì 26 marzo 2021) Vaccini Pfizer-Biontech, l’Italia produrrà una parte delle dosi. L’annuncio è arrivato per voce dell’azienda che si occuperà della produzione, la Thermo Fisher con sede a Monza e dallo stesso presidente della Regione Lombardi, Attilio Fontana. La notizia, arrivata in serata, dopo che alcune asl si sono trovate costrette a sospendere la somministrazione per mancanza di dosi. Pfizer: l’Italia produrrà alcune dosi A produrre i Vaccini sarà l’azienda Thermo Fisher Scientific nello stabilimento di Monza, in una nota resa nota dall’Ansa si legge: “Thermo Fisher fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021”. “Thermo Fisher ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021)-Biontech, l’Italia produrrà una parte delle dosi. L’annuncio è arrivato per voce dell’azienda che si occuperà della, la Thermo Fisher con sede ae dallo stesso presidente della Regione Lombardi,. La notizia, arrivata in serata, dopo che alcune asl si sono trovate costrette a sospendere la somministrazione per mancanza di dosi.: l’Italia produrrà alcune dosi A produrre isarà l’azienda Thermo Fisher Scientific nello stabilimento di, in una nota resa nota dall’Ansa si legge: “Thermo Fisher fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento dinel corso del 2021”. “Thermo Fisher ...

