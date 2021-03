Vaccini AstraZeneca trovati ad Anagni: “Sono per i Paesi poveri”. Ma l’Ue non si fida: sospetti sull’azienda (Di giovedì 25 marzo 2021) Vaccini AstraZeneca trovati ad Anagni: “Sono per i Paesi poveri”. Ma l’Ue non si fida Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri dei NAS hanno trovato 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus nella fabbrica dell’azienda statunitense Catalent ad Anagni, nel Lazio, l’azienda che infiala per conto della casa farmaceutica anglo-svedese. Le dosi Sono state trovate dopo un’ispezione richiesta dall’Unione Europea e disposta dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Una delle ipotesi possibili era che questo ingente quantitativo di dosi fosse destinato al Regno Unito ma l’azienda ha spiegato che Sono destinate al Belgio dove ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021)ad: “per i”. Manon siNella notte tra sabato e domenica i carabinieri dei NAS hanno trovato 29 milioni di dosi del vaccino dicontro il Coronavirus nella fabbrica dell’azienda statunitense Catalent ad, nel Lazio, l’azienda che infiala per conto della casa farmaceutica anglo-svedese. Le dosistate trovate dopo un’ispezione richiesta dall’Unione Europea e disposta dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Una delle ipotesi possibili era che questo ingente quantitativo di dosi fosse destinato al Regno Unito ma l’azienda ha spiegato chedestinate al Belgio dove ...

