Vaccini anti Covid | Regione Puglia | ' Dosi residue a chi ne ha diritto'

Advertising

nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - RegioneLazio : #Vaccini anti #COVID19 Raggiunta la media di circa 25 mila somministrazioni al giorno. Oggi ci avviciniamo alla… - Agenzia_Ansa : Joe Biden si appresta ad annunciare il nuovo obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate n… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: #JoeBiden apre la sua prima conferenza stampa con il successo della campagna anti #COVID : “Nessun’altra nazione al mo… - Lux97335459 : RT @Tg3web: Il presidente degli Stati Uniti Biden ha annunciato duecento milioni di dosi di vaccini anti-covid in cento giorni https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

BARI - La Regione Puglia si adegua all'ordinanza del commissario straordinario nazionale per l'emergenza Covid e autorizza l'uso delle dosi residue giornaliere facendo scorrere le liste degli aventi ...Von der Leyen: nel 2° trimentre attesi 360 mln di dosi diNel secondo trimestre del 2021 l'Unione Europea attende la consegna di "360 mln" di dosi di- Covid. Lo ha spiegato la ...Il caos dei vaccini in Italia è evidente, ed era prevedibile che Giorgia Meloni usasse questa situazione come punto focale della sua narrazione anti-Europa: "Dobbiamo dire che aver accettato che fosse ...Il paziente Zero. Si è definito così Renato Zero nel descrivere la foto con la quale mostra la sua mattinata dedicata al vaccino anti Covid: «Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto ...