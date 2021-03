Vaccini agli over 80, Draghi attacca le regioni ma i governatori non ci stanno: «Noi stiamo seguendo il piano. Il caos è colpa del governo» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Io rispondo per la mia regione e posso dirle che, in Abruzzo, seguiamo, sin dal primo giorno, le indicazioni e il piano vaccinale del governo». Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo risponde così sulla questione sollevata ieri da Mario Draghi in Parlamento sulla responsabilità delle regioni nella gestione del Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha infatti affermato: «Nella copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale». Marsilio: «Basta lanciare accuse nel mucchio» Marsilio non vuole fare ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Io rispondo per la mia regione e posso dirle che, in Abruzzo, seguiamo, sin dal primo giorno, le indicazioni e ilvaccinale del gno». Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo risponde così sulla questione sollevata ieri da Marioin Parlamento sulla responsabilità dellenella gestione del Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha infatti affermato: «Nella copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcuneseguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale». Marsilio: «Basta lanciare accuse nel mucchio» Marsilio non vuole fare ...

