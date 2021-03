Vaccinazione over 80 in ritardo, immunizzato appena il 19,1% della platea (Di giovedì 25 marzo 2021) La Sardegna è ultima, preceduta da Toscana, Calabria e dalla Puglia. La Lombardia è quint’ultima. Draghi: «Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 marzo 2021) La Sardegna è ultima, preceduta da Toscana, Calabria e dalla Puglia. La Lombardia è quint’ultima. Draghi: «Il gno renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sitoPresidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età»

