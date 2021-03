Vaccinazione over 80 in ritardo, immunizzato appena il 10,6% della platea (Di giovedì 25 marzo 2021) Draghi: «Il governo renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sito della Presidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 marzo 2021) Draghi: «Il gno renderà pubblici questa settimana tutti i dati sui vaccini sul sitoPresidenza del Consiglio, Regione per Regione, categoria di età per categoria di età»

Advertising

RaiNews : 'Vaccinazione over 80 a rilento con grandi differenze tra regioni. I dati ci dicono che non c'è sfiducia su AstraZe… - fisco24_info : Vaccinazione over 80 in ritardo, immunizzato appena il 10,6% della platea: Draghi: «Il governo renderà pubblici que… - matteomoschini : RT @StefanoFelici2: Stanno cominciando ad emergere le gravi lacune decisionali del #GovernatoreGiani. La #Toscana ha vaccinato solo il 2% d… - maumal69 : Il PdC Draghi che ammette in Senato, senza che nessuno si indigni, che alcune regioni stanno trascurando la vaccina… - bari_times : Prosegue la vaccinazione anti Covid a Bari: over 80, equipe a domicilio tra Murattiano e Madonnella. Personale scuo… -