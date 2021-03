Usa | svolta storica in Virginia | abolita la pena di morte È il primo stato del Sud a farlo

(Di giovedì 25 marzo 2021) A distanza di 413 anni dalla prima esecuzione – quella del capitano George Kendall, passato per il plotone d’esecuzione per tradimento nel 1608 – e dopo altre 1389 esecuzioni, 500 delle quali nei confronti di schiavi, laha detto basta alladi, diventando il 23°abolizionista degli Usa e ildel Sud ad abolire ladi. Alle 14 ora locale del 24 marzo il governatore Ralph Northam ha firmato la legge che era stata approvata all’inizio del 2021, con tempi sorprendentemente solleciti e con discrete maggioranze, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato dello. La decisione è davveroconsiderando anche che dal 1977, anno della ripresa delle esecuzioni, la ...

