USA | richieste sussidi disoccupazione ai minimi da inizio pandemia

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono oltre le aspettative ledio allanegli USA. Nella settimana al 19 marzo, i “claims” sono risultati pari a 684.000 unità, in calo di 97 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 781.000 (777.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti, che erano perin calo fino a 730 mila, e il più basso da quando è scoppiata la. Ciò evidenzia come gli Stati Uniti si stiano avviando verso la ripresa dell’economia. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 736.000 unità in calo di 13 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (749.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più ...