Usa, la prima conferenza stampa di Joe Biden: «Faremo 200 milioni di vaccinazioni anti Covid entro fine aprile» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Sono stato eletto per risolvere problemi». Il presidente americano Joe Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando si è insediato alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio. Nel corso del dibattito con i giornalisti, Biden ha dichiarato che è intenzionato a correre anche per le elezioni del 2024. «L’immigrazione e il controllo delle armi da fuoco sono problemi di lungo termine che inizio ora ad affrontare», ha dichiarato, «perché fino a questo momento mi sono concentrato soprattutto sulla lotta al Covid». E proprio in merito all’emergenza Coronavirus, Biden ha annunciato il suo nuovo obiettivo: raggiungere le 200 milioni di somministrazioni nel Paese nei primi suoi 100 giorni alla Casa Bianca. March 25, 2021 Il precedente obiettivo ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Sono stato eletto per risolvere problemi». Il presidente americano Joeha tenuto la suada quando si è insediato alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio. Nel corso del dibattito con i giornalisti,ha dichiarato che è intenzionato a correre anche per le elezioni del 2024. «L’immigrazione e il controllo delle armi da fuoco sono problemi di lungo termine che inizio ora ad affrontare», ha dichiarato, «perché fino a questo momento mi sono concentrato soprattutto sulla lotta al». E proprio in merito all’emergenza Coronavirus,ha annunciato il suo nuovo obiettivo: raggiungere le 200di somministrazioni nel Paese nei primi suoi 100 giorni alla Casa Bianca. March 25, 2021 Il precedente obiettivo ...

