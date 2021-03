Usa, Biden: “Mi ricandido nel 2024. Nei miei primi 100 giorni alla Casa Bianca, 200 milioni di dosi di vaccino somministrate” (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha atteso oltre sessanta giorni per presentarsi in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Un incontro preparato dal suo staff nei minimi dettagli, per evitare che cadesse nella trappola di domande scomode – che non ci sono state – e soprattutto delle sue stesse gaffe. Del resto, lui stesso si definì una “gaffe machine”. Il presidente americano Joe Biden, nel suo primo briefing da presidente coi cronisti, ha insistito su tre punti in particolare: l’obiettivo di somministrare 200 milioni di dosi di vaccino entro i suoi primi cento giorni, di “ricostruire il sistema di immigrazione” e l’intenzione di ricandidarsi nel 2024 per un secondo mandato – avrebbe 82 anni -, sempre in ticket con la sua vice Kamala Harris. Potrebbe dunque nuovamente profilarsi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha atteso oltre sessantaper presentarsi in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Un incontro preparato dal suo staff nei minimi dettagli, per evitare che cadesse nella trappola di domande scomode – che non ci sono state – e soprattutto delle sue stesse gaffe. Del resto, lui stesso si definì una “gaffe machine”. Il presidente americano Joe, nel suo primo briefing da presidente coi cronisti, ha insistito su tre punti in particolare: l’obiettivo di somministrare 200didientro i suoicento, di “ricostruire il sistema di immigrazione” e l’intenzione di ricandidarsi nelper un secondo mandato – avrebbe 82 anni -, sempre in ticket con la sua vice Kamala Harris. Potrebbe dunque nuovamente profilarsi la ...

