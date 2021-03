Usa, Biden: 200 milioni di dosi di vaccini in 100 giorni target ambizioso (Di giovedì 25 marzo 2021) 'L'obiettivo è quello di somministrare 200 milioni di dosi di vaccino anti - Covid nei primi 100 giorni del mio mandato. So che è ambizioso, ma possiamo farcela'. Lo ha detto, nel corso della prima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) 'L'obiettivo è quello di somministrare 200didi vaccino anti - Covid nei primi 100del mio mandato. So che è, ma possiamo farcela'. Lo ha detto, nel corso della prima ...

