Uomini e Donne, Samantha Curcio scarica Roberto Scippa: l'anticipazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Una nuova uscita di scena caratterizza la puntata di oggi, giovedì 25 marzo, di "Uomini e Donne", si tratta del corteggiatore del trono classico Roberto Scippa. Ecco il motivo e le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12. Un nuovo colpo di scena attende nella puntata di oggi giovedì 25 marzo i telespettatori e gli appassionati di "Uomini e Donne", il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Dopo l'abbandono della trasmissione da parte della coppia composta da Claudio Cervoni e Sabina Ricci, avvenuta nella puntata di lunedì 22 marzo e l'uscita di scena del corteggiatore di Gemma Galgani, Maurizio Giaroni, occorsa nella puntata dal 24 marzo, a lasciare oggi "Uomini e Donne" sarà il turno di uno dei ...

