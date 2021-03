Uomini e Donne, notizia drammatica: Maria De Filippi senza parole (Di giovedì 25 marzo 2021) Una brutta notizia ha scosso tutti gli spettatori di Uomini e Donne. Un vero e proprio dramma ha colpito il programma della De Filippi. Uomini e Donne – Maria De Filippi (YouTube)Una notizia drammatica ha sconvolto Uomini e Donne. Un programma che di solito è basato sulla leggerezza, oggi si ritrova a fare i conti con la dura realtà della vita. In questi anni sul “trono” più spiato d’Italia sono passate tante persone e alcune sono riuscite a fare successo oltre la trasmissione. Uno dei protagonisti di questi anni della trasmissione condotta da Maria De Filippi è stato sicuramente Fabio Donato Saccu. L’uomo, 46 anni, aveva partecipato ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) Una bruttaha scosso tutti gli spettatori di. Un vero e proprio dramma ha colpito il programma della DeDe(YouTube)Unaha sconvolto. Un programma che di solito è basato sulla leggerezza, oggi si ritrova a fare i conti con la dura realtà della vita. In questi anni sul “trono” più spiato d’Italia sono passate tante persone e alcune sono riuscite a fare successo oltre la trasmissione. Uno dei protagonisti di questi anni della trasmissione condotta daDeè stato sicuramente Fabio Donato Saccu. L’uomo, 46 anni, aveva partecipato ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - rtl1025 : ?? #Biden: 'In ogni lavoro le donne guadagnano meno degli uomini, in media 82 centesimi ogni dollaro. Il divario è r… - StraNotizie : Lutto a Uomini e Donne, morto Fabio Donato Saccu a soli 46 anni - StraNotizie : Lutto a Uomini e Donne, morto Fabio Donato Saccu a soli 46 anni -