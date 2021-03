Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 25/03/21 (Di giovedì 25 marzo 2021) Niente raga, ci ho provato a dare più di una chance a Samantha Curcio però ormai sta lì da un tempo sufficiente a farmi concludere che c’è poco da fare: è una martellata sulle palle. Maaaaaaaaaaaaaamma mia. E prima mezz’ora di discussioni inutili con quel Roberto che aveva già deciso di eliminare e con il quale quindi ci ha fatto perdere tempo prezioso in cui, boh, potevamo far rifare le scale a Gemma Galgani, e poi il pippone attaccato ad Alessio… ma che palle, che macigno! Che poi, intanto non capisco il senso di chiedergli spiegazioni per il fatto che tra le sue amicizie ci siano ex volti di Uomini e Donne…cioè che genere di risposta illuminante pensi di ottenere? Se anche fosse una sòla pensi ti risponderebbe ‘eh si, in realtà sto qui per fare come gli amici miei, diventare svip, smettere di lavorare e campare di adv‘? Cioè sono di quelle domande ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 marzo 2021) Niente raga, ci ho provato a dare più di una chance a Samantha Curcio però ormai sta lì da un tempo sufficiente a farmi concludere che c’è poco da fare: è una martellata sulle palle. Maaaaaaaaaaaaaamma mia. E prima mezz’ora di discussioni inutili con quel Roberto che aveva già deciso di eliminare e con il quale quindi ci ha fatto perdere tempo prezioso in cui, boh, potevamo far rifare le scale a Gemma Galgani, e poi il pippone attaccato ad Alessio… ma che palle, che macigno! Che poi, intanto non capisco il senso di chiedergli spiegazioni per il fatto che tra le sue amicizie ci siano ex volti di…cioè che genere di risposta illuminante pensi di ottenere? Se anche fosse una sòla pensi ti risponderebbe ‘eh si, in realtà sto qui per fare come gli amici miei, diventare svip, smettere di lavorare e campare di adv‘? Cioè sono di quelle domande ...

