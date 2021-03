Uomini e donne anticipazioni: tra Giacomo e Olga c’è feeling, Maria chiude con Alessandro (Di giovedì 25 marzo 2021) Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e donne. Nella puntata odierna sarà il turno di Alessandro che, dopo le polemiche degli scorsi giorni, farà il resoconto della sua conoscenza con Federica. Tra i due c’è molta chimica ed entrambi riveleranno di aver trascorso del tempo piacevole insieme. Il cavaliere addirittura si lascerà andare ad un particolare dettaglio, ovvero un bacio rubato alla dama a fine serata. Chi non prenderà affatto bene il feeling creatosi tra Alessandro e Federica sarà Maria, completante ignara della liaison che vede protagonista il suo corteggiatore, a quanto pare decisamente più attratto da Federica che dalla stessa Maria. La Tona non ci metterà tanto a capire che l’uomo non è più interessato a lei, avendo riversato tutte le sue ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 25 marzo 2021) Penultimo appuntamento della settimana con. Nella puntata odierna sarà il turno diche, dopo le polemiche degli scorsi giorni, farà il resoconto della sua conoscenza con Federica. Tra i due c’è molta chimica ed entrambi riveleranno di aver trascorso del tempo piacevole insieme. Il cavaliere addirittura si lascerà andare ad un particolare dettaglio, ovvero un bacio rubato alla dama a fine serata. Chi non prenderà affatto bene ilcreatosi trae Federica sarà, completante ignara della liaison che vede protagonista il suo corteggiatore, a quanto pare decisamente più attratto da Federica che dalla stessa. La Tona non ci metterà tanto a capire che l’uomo non è più interessato a lei, avendo riversato tutte le sue ...

