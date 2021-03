Uomini e Donne anticipazioni 25 marzo: Roberto lascia Samantha, Maria mollata per Federica (Di giovedì 25 marzo 2021) I colpi di scena a Uomini e Donne continuano ad essere più frequenti che mai. Durante l’ultima puntata andata in onda mercoledì 24 marzo, si è assistito alla caduta della dama Gemma Galgani. La 72enne è infatti inciampata sulle scale e si è ritrovata con le ginocchia sanguinanti (Video). Una giornata non facile per lei che ha dovuto assistere anche all’abbandono del dating show da parte del suo spasimante Maurizio, che dopo aver deciso di ritentare una conoscenza, ha preferito abbandonare lo studio, stanco anche delle polemiche fomentate dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma cosa accadrà oggi? Colpo di scena a Uomini e Donne: Samantha e Roberto verso la fine La tronista Samantha sta facendo un percorso abbastanza ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) I colpi di scena acontinuano ad essere più frequenti che mai. Durante l’ultima puntata andata in onda mercoledì 24, si è assistito alla caduta della dama Gemma Galgani. La 72enne è infatti inciampata sulle scale e si è ritrovata con le ginocchia sanguinanti (Video). Una giornata non facile per lei che ha dovuto assistere anche all’abbandono del dating show da parte del suo spasimante Maurizio, che dopo aver deciso di ritentare una conoscenza, ha preferito abbandonare lo studio, stanco anche delle polemiche fomentate dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma cosa accadrà oggi? Colpo di scena averso la fine La tronistasta facendo un percorso abbastanza ...

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - pattychiari65 : RT @thevisioncom: Il caso di Sarah Everard ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle donne negli spazi pubblici. Le città, infatti, so… - marianna_chp : RT @anailimeee: 'non è accettabile che un ragazzo picchi due ragazzi perché si baciano, io mi vergogno di questi miei connazionali uomini c… -