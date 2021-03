Unione Industriali Napoli, Covid in azienda: focus sulla responsabilità penale del datore di lavoro (Di giovedì 25 marzo 2021) “Una colpa dell’impresa può insorgere pur rispettando la norma del Codice civile che impone di adottare misure a tutela della sicurezza del lavoratore. Può nascere se, ciò malgrado, vi siano state imprudenza, imperizia, negligenza e soprattutto inosservanza delle specifiche normative in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal Testo Unico”. Lo ha sottolineato Luigi Salvatori, delegato Affari Sindacali Unione Industriali Napoli-Confindustria Napoli, nel corso del webinar “Contagio da Sars-Cov-2 in azienda. La tutela Inail e la responsabilità penale del datore di lavoro”, svoltosi mercoledì 24 marzo. L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Industriali ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) “Una colpa dell’impresa può insorgere pur rispettando la norma del Codice civile che impone di adottare misure a tutela della sicurezza del lavoratore. Può nascere se, ciò malgrado, vi siano state imprudenza, imperizia, negligenza e soprattutto inosservanza delle specifiche normative in materia di sicurezza sul, a cominciare dal Testo Unico”. Lo ha sottolineato Luigi Salvatori, delegato Affari Sindacali-Confindustria, nel corso del webinar “Contagio da Sars-Cov-2 in. La tutela Inail e ladeldi”, svoltosi mercoledì 24 marzo. L’iniziativa è stata promossa dall’...

Advertising

AgrariaOrg : Gasolio alle stelle, servono più sconti d'accisa all'agricoltura... - Destradipopolo : LA #LEGA FA IL DOPPIO GIOCO SUI VACCINI: VOTA PER I BREVETTI LIBERI, POI CHIEDE ALLA UE DI TUTELARE BIG PHARMA LA… - carlolarotonda : RT @RetImpresa: Misure #legislative e sostegno sul piano #fiscale, #finanziario e #occupazionale per #reti strutturate e sostenibili che co… - RetImpresa : Misure #legislative e sostegno sul piano #fiscale, #finanziario e #occupazionale per #reti strutturate e sostenibil… - zazoomblog : Unione Industriali Napoli Del Sorbo: il successo dell’agrifood in Campania dimostra l’importanza delle reti -… -