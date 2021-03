“Un’altra Luna” è il nuovo singolo di Maestro Pellegrini! (Di giovedì 25 marzo 2021) Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Un’altra Luna” (Blackcandy Produzioni/Believe), il nuovo brano di Maestro PELLEGRINI. “Un’altra Luna” è il racconto onirico di un ipotetico futuro nel quale la terra non sarà più abitabile e l’umanità cercherà un altro luogo dove poter continuare a vivere. Maestro PELLEGRINI ha scritto la canzone la scorsa estate ed è la prima di un nuovo capitolo che si sta delineando nel suo percorso artistico e che confluirà nel suo secondo disco solista. All’interno del testo è fortemente presente, inoltre, la tematica della solitudine “perché soli si cresce con il bisogno degli altri, e daremo le feste soltanto per abbracciarci“. Il brano esce in una versione acustica ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Blackcandy Produzioni/Believe), ilbrano diPELLEGRINI. “” è il racconto onirico di un ipotetico futuro nel quale la terra non sarà più abitabile e l’umanità cercherà un altro luogo dove poter continuare a vivere.PELLEGRINI ha scritto la canzone la scorsa estate ed è la prima di uncapitolo che si sta delineando nel suo percorso artistico e che confluirà nel suo secondo disco solista. All’interno del testo è fortemente presente, inoltre, la tematica della solitudine “perché soli si cresce con il bisogno degli altri, e daremo le feste soltanto per abbracciarci“. Il brano esce in una versione acustica ...

