Una Vita, anticipazioni 26 marzo: un terribile segreto (Di giovedì 25 marzo 2021) La guerra tra Ursula e Genoveva vedrà il suo atto finale, come annunciano le anticipazioni di Una Vita di venerdì 26 marzo. Le due donne sono in contrapposizione da settimane, ossia da quando la Salmeron ha deciso di liberarsi della sua ingombrante governante e ha aizzato i vicini di Acacias contro di lei spiegando che è stata l'artefice del piano elaborato affinché venisse formulata una falsa diagnosi ad Agustina, spingendola al suicidio. A quel punto, signori e domestici hanno cacciato in malo modo la Dicenta che, però, non si è arresa e poco dopo è tornata di nascosto per intrufolarsi in casa di Genoveva e ricattarla minacciando di sapere dove si trova Cristobal, l'assassino di Samuel Alday. La donna ha finto di assecondarla quando la domestica le ha concesso 24 ore per riabilitare il suo nome e, una volta che si è ripresentata al ...

