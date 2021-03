Un Posto al Sole, preoccupazione per Filippo: che malattia ha (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’incredibile colpo di scena potrebbe stupire i telespettatori di Un Posto al Sole . Cosa accadrà a Filippo Sartori , interpretato da Michelangelo Tommaso? Problemi di salute per Filippo Lui è uno dei protagonisti della più longeva soap della televisione italiana, in onda da più di vent’anni su Rai Tre. Stiamo parlando di Un Posto al Sole e, di un possibile e incredibile colpo di scena. Ma andiamo con ordine. La coppia formata da Serena e Filippo , negli ultimi mesi hanno vissuto momenti davvero difficili. Complice il ritorno di Leonardo, ex della giovane, Filippo si è trovato in grossi guai, finendo rapito da dei criminali insieme a quello che una volta era un suo caro amico. Poi, dopo le nuvole, la grande notizia del secondo figlio ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’incredibile colpo di scena potrebbe stupire i telespettatori di Unal. Cosa accadrà aSartori , interpretato da Michelangelo Tommaso? Problemi di salute perLui è uno dei protagonisti della più longeva soap della televisione italiana, in onda da più di vent’anni su Rai Tre. Stiamo parlando di Unale, di un possibile e incredibile colpo di scena. Ma andiamo con ordine. La coppia formata da Serena e, negli ultimi mesi hanno vissuto momenti davvero difficili. Complice il ritorno di Leonardo, ex della giovane,si è trovato in grossi guai, finendo rapito da dei criminali insieme a quello che una volta era un suo caro amico. Poi, dopo le nuvole, la grande notizia del secondo figlio ...

