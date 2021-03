Un Posto al Sole, che fine ha fatto Nunzio Cammarota? L’attore Vincenzo Messina cosa fa oggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giovane attore Vincenzo Messina, che ha conquistato il fans di Un Posto al Sole per aver interpretato il ruolo di Nunzio Cammarota, è oggi un artista in ascesa. Com’è noto ha debuttato nella soap partenopea nel 2007 e per 10 anni è stato parte del cast conquistandosi un ruolo predominante nelle storie della famosa fiction. Vincenzo ha lasciato Un Posto al Sole nel 2017 ma ha continuato a lavorare come attore debuttando anche per Amazon Prime Video. Vincenzo Messina Solonotizie24Vincenzo Messina, nostalgia per Un Posto al Sole La carriera di Vincenzo Messina è iniziata quando era ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Il giovane attore, che ha conquistato il fans di Unalper aver interpretato il ruolo di, èun artista in ascesa. Com’è noto ha debuttato nella soap partenopea nel 2007 e per 10 anni è stato parte del cast conquistandosi un ruolo predominante nelle storie della famosa fiction.ha lasciato Unalnel 2017 ma ha continuato a lavorare come attore debuttando anche per Amazon Prime Video.Solonotizie24, nostalgia per UnalLa carriera diè iniziata quando era ...

Advertising

mrtntmssn : Louis Tomlinson non è ne una persona ne un uomo. Louis Tomlinson è casa, un posto sicuro, è il sole e tutte xx suxx… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - angelopaoletti3 : @stefyorlando Buongiorno bella persona...Che il sole ti baci al posto mio...Ma non dirlo a Simone..perché magari mi… - maelicehogws : Splendi tu al posto del sole amore ??? - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… -