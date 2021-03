Ue: Draghi, ‘cornice per politica fiscale che ci porti fuori da crisi’ (2) (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) – Draghi ha invitato a prendere esempio dagli Stati Uniti. “Negli Usa hanno un’unione dei mercati dei capitali, un’unione bancaria completa, e un safe asset”, ha sottolineato Draghi, aggiungendo che questi elementi sono la chiave del ruolo internazionale del dollaro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) –ha invitato a prendere esempio dagli Stati Uniti. “Negli Usa hanno un’unione dei mercati dei capitali, un’unione bancaria completa, e un safe asset”, ha sottolineato, aggiungendo che questi elementi sono la chiave del ruolo internazionale del dollaro. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

cons_mascherato : RT @davcarretta: Secondo le stesse fondi Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa econ… - borrillo62 : RT @davcarretta: Secondo le stesse fondi Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa econ… - Petiella : RT @davcarretta: Secondo le stesse fondi Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa econ… - geekeconomist : RT @davcarretta: Secondo le stesse fondi Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa econ… - tax_tweet : RT @davcarretta: Secondo le stesse fondi Draghi ha detto che la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘cornice Covid: accordo Governo e Regioni con medici base per vaccinazioni Affaritaliani.it