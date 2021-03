Ubaldo Lanzo: chi è, età, carriera, vita privata, cromatologia, l’Isola dei Famosi (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Quest’anno c’è anche una novità, il Parasite Island, una sfida nella sfida che vedrà protagonisti Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, due anti-naufraghi che dovranno vivere in un contesto selvaggio. A guidarli e a supportarlo un avventuriero per eccellenza, Marco Maddaloni. Ma conosciamo meglio Ubaldo! Ubaldo Lanzo: chi è, età, carriera, cromatologia, Isola dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Quest’anno c’è anche una novità, il Parasite Island, una sfida nella sfida che vedrà protagonisti Fariba Tehrani e, due anti-naufraghi che dovranno vivere in un contesto selvaggio. A guidarli e a supportarlo un avventuriero per eccellenza, Marco Maddaloni. Ma conosciamo meglio: chi è, età,, Isola dei ...

