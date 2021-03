Twitter sonda il terreno per capire se aggiungere le reaction in stile Facebook (Di giovedì 25 marzo 2021) Twitter sta prendendo in considerazione l’idea di aggiungere al classico cuoricino vere e proprie reactions stile Facebook. La prima traccia della possibilità di questo cambiamento se la sono ritrovata sotto forma di sondaggio alcuni users. «Stiamo esplorando modi addizionali perché le persone possano esprimere se stesse nelle conversazioni su Twitter», ha affermato un portavoce del social parlando dell’indagine – che proponeva di scegliere tra due set di reazioni diversi. Le reaction su Twitter serberebbero abbastanza simili a quelle di Facebook anche per quanto riguarda lo stile grafico con qualche aggiunta come thinking face o le mani che stanno a indicare supporto. LEGGI ANCHE >>> Se ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 marzo 2021)sta prendendo in considerazione l’idea dial classico cuoricino vere e proprie. La prima traccia della possibilità di questo cambiamento se la sono ritrovata sotto forma diggio alcuni users. «Stiamo esplorando modi addizionali perché le persone possano esprimere se stesse nelle conversazioni su», ha affermato un portavoce del social parlando dell’indagine – che proponeva di scegliere tra due set di reazioni diversi. Lesuserberebbero abbastanza simili a quelle dianche per quanto riguarda lografico con qualche aggiunta come thinking face o le mani che stanno a indicare supporto. LEGGI ANCHE >>> Se ...

Advertising

Link4Universe : Oggi, 25 Marzo del 1655, l'astronomo olandese Christiaan #Huygens, scoprì una luna intorno a Saturno! Oggi conosciu… - emergenzavvf : Spaventati ma ora stanno bene i due cagnolini rimasti intrappolati in una lunga tubazione interrata in corso G. Ces… - Link4Universe : La Terra vista oltre l'orizzonte lunare dalla sonda Kaguya, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, in orbita intorno al… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: Photo della luna Phobos, di Marte, da parte della sonda sovietica #Phobos2 nel 1989! L'ultima missione planetaria soviet… - Link4Universe : Phobos 2 fu lanciata nel 1988 ed arrivò con successo intorno a Marte l'anno dopo, arrivando anche a studiare sia Ph… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sonda Innovativa tecnica di chirurgia vertebrale all'ospedale di Sapri, dimissioni in 24 ore ... utilizzando una sottilissima sonda dal diametro ridotto che permette di intervenire sulle vertebre ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook , Twitter e Instagram . Non ...

L'ipnosi in Sala di cardiologia interventistica dell'Ospedale San Paolo di Savona ...di mantenere per l'intera durata della procedura la sonda transesofagea (di fatto una sonda di ...tematiche INFO E CONTATTI Pieffe Edizioni " Pubblicazioni Copyright e Privacy Uso dei Cookie Twitter ...

Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha messo all'asta il suo primo tweet | Flashes Il Post ... utilizzando una sottilissimadal diametro ridotto che permette di intervenire sulle vertebre ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook ,e Instagram . Non ......di mantenere per l'intera durata della procedura latransesofagea (di fatto unadi ...tematiche INFO E CONTATTI Pieffe Edizioni " Pubblicazioni Copyright e Privacy Uso dei Cookie...