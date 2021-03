Twitch ha una nuova starun segnale di Stop dove nessuno si ferma

Twitch ha una nuova star...un segnale di Stop dove nessuno si ferma (Di giovedì 25 marzo 2021) Stopsigncam è un canale Twitch che conta improvvisamente più di 137.000 follower anche se lo streaming è basato solo su una telecamera puntata su un singolo incrocio di un quartiere a Salem, Massachusetts. In questo incrocio, è presente un segnale di Stop dove, però, non si ferma praticamente nessuno. Idealmente, ogni macchina si dovrebbe fermare al segnale, ma questo "rovinerebbe il divertimento". Il titolo dello stream di Stopsigncam dice tutto: "Il 98,73% dei veicoli non si ferma". Quasi certamente è una stima, ma se guardate lo streaming, è davvero incredibile quanti pochi conducenti si fermino o addirittura fingano che stiano per frenare. La maggior parte dei conducenti passa semplicemente di lì, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021)signcam è un canaleche conta improvvisamente più di 137.000 follower anche se lo streaming è basato solo su una telecamera puntata su un singolo incrocio di un quartiere a Salem, Massachusetts. In questo incrocio, è presente undi, però, non sipraticamente. Idealmente, ogni macchina si dovrebbere al, ma questo "rovinerebbe il divertimento". Il titolo dello stream disigncam dice tutto: "Il 98,73% dei veicoli non si". Quasi certamente è una stima, ma se guardate lo streaming, è davvero incredibile quanti pochi conducenti si fermino o addirittura fingano che stiano per frenare. La maggior parte dei conducenti passa semplicemente di lì, ...

