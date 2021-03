Tutto quello da sapere su Me Contro Te – Il Film: La vendetta del Signor S (Di giovedì 25 marzo 2021) Me Contro Te – Il Film: La vendetta del Signor S è il primo Film del duo Me Contro Te, la coppia di youtuber composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia. La pellicola ha debuttato nei cinema italiani il 17 gennaio 2020, riscuotendo un enorme successo tra i giovanissimi, come dimostra l’incasso di oltre 9 milioni di euro (più di 5 milioni nel weekend di debutto, quando riuscì a battere perfino Tolo Tolo di Checco Zalone). Visto il grande risContro di pubblico ottenuto, Luì e Sofì sono tornati sul set per le riprese del sequel, stavolta intitolato Me Contro Te: il mistero della scuola incantata. Me Contro Te – Il Film: La vendetta del Signor S: trama Il Film La ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) MeTe – Il: LadelS è il primodel duo MeTe, la coppia di youtuber composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia. La pellicola ha debuttato nei cinema italiani il 17 gennaio 2020, riscuotendo un enorme successo tra i giovanissimi, come dimostra l’incasso di oltre 9 milioni di euro (più di 5 milioni nel weekend di debutto, quando riuscì a battere perfino Tolo Tolo di Checco Zalone). Visto il grande risdi pubblico ottenuto, Luì e Sofì sono tornati sul set per le riprese del sequel, stavolta intitolato MeTe: il mistero della scuola incantata. MeTe – Il: LadelS: trama IlLa ...

