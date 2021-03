Trezeguet diventa direttore sportivo | «Il mio modello è Luciano Moggi»

(Di giovedì 25 marzo 2021) David: ecco le dichiarazioni del Brand Ambassador della Juventus sulla sua nuova avventura Davidha parlato ai microfoni di TMW della sua nuova avventura da– «Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione».– «Beh, ho vissuto il periodo di. Dal 2000 al 2006 era il nostro riferimento. Il suo modo di lavorare era molto interessante. Ora però ...

Ultime calcio - Un nuovo direttore sportivo nel mondo del calcio. Si tratta dell'ex bomber della Juventus e della Francia, David. Il transalpino si è laureto in Spagna, conseguendo il tesserino per svolgere questo nuovo ruolo, alla ricerca di calciatori del futuro. David Trezeguet ha parlato ai microfoni di TMW della sua nuova avventura da direttore sportivo. DIRETTORE SPORTIVO – «Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione».