Tragico incidente, morto a 19 anni Daniel Guerini. Il calcio italiano piange il talento della Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Lazio e calcio italiano in lutto: è morto mercoledì sera Daniel Guerini, 19enne talento delle giovanili biancocelesti, ex Torino, Fiorentina e Spal. Fatale un incidente stradale avvenuto a Roma tra via Togliatti e viale dei Romanisti. Il giovanissimo calciatore, classe 2002, viaggiava a bordo di una Smart For Four e si è scontrato per cause ancora da accertare contro una Mercedes Classe A. Il 68enne alla guida della seconda vettura è stato trasportato in ospedale ain stato di choc, mentre i due ragazzi che viaggiavano con Guerini sono arrivati in codice rosso. "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)in lutto: èmercoledì sera, 19ennedelle giovanili biancocelesti, ex Torino, Fiorentina e Spal. Fatale unstradale avvenuto a Roma tra via Togliatti e viale dei Romanisti. Il giovanissimo calciatore, classe 2002, viaggiava a bordo di una Smart For Four e si è scontrato per cause ancora da accertare contro una Mercedes Classe A. Il 68enne alla guidaseconda vettura è stato trasportato in ospedale ain stato di choc, mentre i due ragazzi che viaggiavano consono arrivati in codice rosso. "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donneSocietà Sportivasi stringono ...

Advertising

MatteoPedrosi : Tragico incidente stradale avvenuto in serata a Roma: ha perso la vita Daniel #Guerini, 19enne calciatore della Lazio Primavera, ex Torino. - CiaoKarol : Addio a Daniel Guerini, calciatore della Lazio, morto ieri sera a 19 anni in un tragico incidente: La Primavera del… - CiaoKarol : ???? ADDIO A DANIEL GUERINI MORTO A 19 ANNI ?????? UNA PREGHIERA PER TE! RIPOSA IN PACE ?? - Today_it : Lazio, è morto il 19enne della Primavera Daniel Guerini: tragico schianto a Roma - infoitsport : Tragico incidente stradale a Roma: muore il 19enne Primavera della Lazio Daniel Guerini, il cordoglio del mondo del… -