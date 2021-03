Traffico Roma del 25-03-2021 ore 10:00 (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverde Roma mentovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Montesacro attenzione un incidente segnalato in via Val di Lanzo all’altezza di via di Valle Scrivia altro incidente alla più latino in questo caso ci sono code su via Acaia all’altezza di via Vetulonia verso Piazza Armenia sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code anche qui per incidente da via Filippo Fiorentini cena per la tangenziale verso il centro ti rallenta per il Traffico intenso sulla Colombo del Bivio con la Pontina via dell’Oceano Atlantico verso l’Eur Rimaniamo in zona da ricordare i lavori sulla Roma Fiumicino chiusa verso l’Eur tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane per raggiungere l’Eur da Fiumicino suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo e utilizzare le uscite via Pontina è proprio sulla Pontina Ci sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverdementovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Montesacro attenzione un incidente segnalato in via Val di Lanzo all’altezza di via di Valle Scrivia altro incidente alla più latino in questo caso ci sono code su via Acaia all’altezza di via Vetulonia verso Piazza Armenia sul tratto Urbano dellaL’Aquila code anche qui per incidente da via Filippo Fiorentini cena per la tangenziale verso il centro ti rallenta per ilintenso sulla Colombo del Bivio con la Pontina via dell’Oceano Atlantico verso l’Eur Rimaniamo in zona da ricordare i lavori sullaFiumicino chiusa verso l’Eur tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane per raggiungere l’Eur da Fiumicino suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo e utilizzare le uscite via Pontina è proprio sulla Pontina Ci sono ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-03-2021 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TIRegionale : #FL7 #RomaTermini #Formia #FL8 #RomaTermini #Nettuno: traffico ferroviario in graduale ripresa dopo inconveniente t… - Frances37273655 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via Torino - Traffico rallentato causa #incidente presso Galleria Esedra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino (Km 278,1) e A1… -